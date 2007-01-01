Мебель под старину

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
58 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Обеденный стол Гулливер макси
Настоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
80 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Обеденный стол Монарх
Настоящее фото товара Обеденный стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный стол Премьер
Настоящее фото товара Стол Цезарь журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
13 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Цезарь журнальный
Настоящее фото товара Стол Классик журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Классик журнальный
Настоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Бомбей палисандр
Настоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
16 780 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Нуар
Настоящее фото товара Кресло Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
37 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Колизей
Настоящее фото товара Стол журнальный Штурвал, произведённого компанией ChiedoCover
13 899 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол журнальный Штурвал
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло Виконт, произведённого компанией ChiedoCover
7 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Виконт
Настоящее фото товара Стул Луи, произведённого компанией ChiedoCover
13 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Луи
Настоящее фото товара Диван Виола, произведённого компанией ChiedoCover
13 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Виола
Настоящее фото товара Стул Амадей, произведённого компанией ChiedoCover
6 200 ₽
Оптовая цена
5
Стул Амадей
Настоящее фото товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover-24%
24 990 ₽32 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Настоящее фото товара Стул Вилла, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вилла, темно-зеленый
Настоящее фото товара Деревянный стол Викинг 200x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Деревянный стол Викинг 200x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Ришелье 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 650 ₽
Оптовая цена
4.1
Деревянный стол Ришелье 130x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Волат 150x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Деревянный стол Волат 150x80
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Деревянный стол Волат квадратный 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 350 ₽
Оптовая цена
4.1
Деревянный стол Волат квадратный 80x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Эверест 160x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Деревянный стол Эверест 160x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Эверест №2 160x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Деревянный стол Эверест №2 160x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Йорк-2 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 350 ₽
Оптовая цена
5
Деревянный стол Йорк-2 140x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Владимир 150x90, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 150 ₽
Оптовая цена
4.4
Деревянный стол Владимир 150x90
Настоящее фото товара Деревянный стол Трапезный 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 150 ₽
Оптовая цена
4.7
Деревянный стол Трапезный 300x100
Настоящее фото товара Деревянный стол Медведь 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 650 ₽
Оптовая цена
4.8
Деревянный стол Медведь 130x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Рыбак 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 650 ₽
Оптовая цена
4.1
Деревянный стол Рыбак 130x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Рошфор 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 650 ₽
Оптовая цена
4.5
Деревянный стол Рошфор 130x80
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Деревянный стол Ришелье квадратный 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Деревянный стол Ришелье квадратный 80x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Рошфор круглый 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Деревянный стол Рошфор круглый 90x90
Настоящее фото товара Деревянный стол Рыбак квадратный 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 750 ₽
Оптовая цена
5
Деревянный стол Рыбак квадратный 80x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Медведь квадратный 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Деревянный стол Медведь квадратный 80x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Классик квадратный 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 150 ₽
Оптовая цена
5
Деревянный стол Классик квадратный 80x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Вологда 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 150 ₽
Оптовая цена
4.9
Деревянный стол Вологда 90x90
Настоящее фото товара Деревянный стол Йорк 180x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 950 ₽
Оптовая цена
5
Деревянный стол Йорк 180x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Бабел 150x150, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 850 ₽
Оптовая цена
4.3
Деревянный стол Бабел 150x150
Настоящее фото товара Деревянный стол Строганов 180x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 950 ₽
Оптовая цена
4.1
Деревянный стол Строганов 180x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Чарторыйский 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 050 ₽
Оптовая цена
4.2
Деревянный стол Чарторыйский 300x100
Настоящее фото товара Деревянный стол Манифест 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 350 ₽
Оптовая цена
5
Деревянный стол Манифест 140x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Тракер 160x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 650 ₽
Оптовая цена
4.1
Деревянный стол Тракер 160x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Инсомния 300x100, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 150 ₽
Оптовая цена
4.4
Деревянный стол Инсомния 300x100
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Деревянный стол Калгари 160x80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 650 ₽
Оптовая цена
4.8
Деревянный стол Калгари 160x80
Настоящее фото товара Деревянный стол Манитоба круглый 110x110, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 950 ₽
Оптовая цена
4.1
Деревянный стол Манитоба круглый 110x110
Настоящее фото товара Деревянный стол Конкорд 110x110, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 950 ₽
Оптовая цена
4.7
Деревянный стол Конкорд 110x110
Настоящее фото товара Деревянный стол Шапеко круглый 120x120, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 250 ₽
Оптовая цена
4.9
Деревянный стол Шапеко круглый 120x120

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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