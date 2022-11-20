Товар в корзине. Перейти
Стул Такер полубарный, черный деревянный - фото 1Стул Такер полубарный, черный деревянный - фото 2Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 3Стул Такер полубарный, черный деревянный - фото 4Стул Такер полубарный, черный деревянный - фото 5Стул Такер полубарный, черный деревянный - фото 6

Стул Такер полубарный, черный деревянный

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Следующий Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Варианты каркаса

Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер полубарный, черный деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер полубарный, черный деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стул Такер полубарный 650мм, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Такер полубарный 650мм, морилка старинный орехФотография товара Стул полубарный Такер, RAL 7031 от компании ChiedoCover.Стул полубарный Такер, RAL 7031Фотография товара Стул Такер, барный, RAL 5009 от компании ChiedoCover.Стул Такер, барный, RAL 5009Фотография товара Табурет барный, деревянный от компании ChiedoCover.Табурет барный, деревянныйФотография товара Стул Такер, барный, RAL 5014 от компании ChiedoCover.Стул Такер, барный, RAL 5014
Все заказы

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8Настоящее фото товара Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
9

Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8

Блюдце 160 мм для бульоницы Royal Circle 6, 48Настоящее фото товара Блюдце 160 мм для бульоницы Royal Circle 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
11

Блюдце 160 мм для бульоницы Royal Circle 6, 48

Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан

Пуф Диалог, модульная системаНастоящее фото товара Пуф Диалог, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
6

Пуф Диалог, модульная система

Настоящее фото товара Стол Кронос D550, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
6

Стол Кронос D550

Настоящее фото товара Стол Медон, пластиковый шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
12

Стол Медон, пластиковый шоколадный

Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Costa Bistrot, агава

В наличии 24 шт.
Стул Neo пластик бежевыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Neo пластик бежевый

В наличии 33 шт.
Другие товары из разделамебель для дома
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Нарткала бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
10

Двухъярусная кровать Нарткала бежевый

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 100 шт.
Сундук GRANDНастоящее фото товара Сундук GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
Оптовая цена
13

Сундук GRAND

Настоящее фото товара Комод GRAND (малый), произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
Оптовая цена
13

Комод GRAND (малый)

Стул Solar, красныйНастоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9908
6 490 ₽
13

Стул Solar, красный

Стул Solar, серыйНастоящее фото товара Стул Solar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9908
6 490 ₽
14

Стул Solar, серый