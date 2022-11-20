Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8
Блюдце 160 мм для бульоницы Royal Circle 6, 48
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Пуф Диалог, модульная система
Стол Кронос D550
Стол Медон, пластиковый шоколадный
Стул пластиковый Costa Bistrot, агава
Стул Neo пластик бежевый