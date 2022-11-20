Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Ширина530 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый, черный
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, старинный орех
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, белый
Стул пластиковый Cross, оливковый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло