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Стул барный Ува S какао/ венге - фото 1Стул барный Ува S какао/ венге - фото 2Стул барный Ува S какао/ венге - фото 3

Стул барный Ува S какао/ венге

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый, черный

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