Товар в корзине. Перейти

Стул NYMERIA синий x2

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Тейкли 180 зеленый
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Следующий Стул ODEN WHITE оливковый x2
Стол складной Тейкли 180 зеленый

Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Обеденный стул NYMERIA подходит для оформления интерьеров закрытых помещений (столовых, кухонь, гостиных) в квартирах, частных домах, на предприятиях общественного питания.

Основа стула, ножки и спинка изготовлены из массива гевеи – каучукового дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 61,7*49,7*52,5
Вес брутто: 20,5 кг
Объем: 0,161 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина570 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки617 мм
  • Высота упаковки497 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки20.50 кг

Похожие товары

Стул ODEN WHITE оливковый x2Настоящее фото товара Стул ODEN WHITE оливковый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
13

Стул ODEN WHITE оливковый x2

В наличии 97 шт.
Стол обеденный Oxville, натуральный орехНастоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от16 900
Оптовая цена
8

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

Стул ODEN WHITE синий x2Настоящее фото товара Стул ODEN WHITE синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул ODEN WHITE синий x2

В наличии 45 шт.
Стул ODEN WOOD белый x2Настоящее фото товара Стул ODEN WOOD белый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул ODEN WOOD белый x2

Стул SVEN салатовый x2Настоящее фото товара Стул SVEN салатовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул SVEN салатовый x2

Стул Оскар велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Оскар велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Оскар велюр коричневый

В наличии 51 шт.
Стул Пенелопа бирюзовый/антрацитНастоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99045
24 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

В наличии 78 шт.
Стул Пенелопа мятныйНастоящее фото товара Стул Пенелопа мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99042
23 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Пенелопа мятный

В наличии 34 шт.
Стул Ковель дуб, тон светлое маслоНастоящее фото товара Стул Ковель дуб, тон светлое масло, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
9

Стул Ковель дуб, тон светлое масло

Стул Норман велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 49036
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Норман велюр пыльно-голубой

В наличии 10 шт.

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Другие товары из раздела

Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки

Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки

В наличии 66 шт.
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 33 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Стул С-16, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
10

Стул С-16, с подлокотниками

Стул пластиковый Bloom, красный Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, красный

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1, произведённого компанией ChiedoCover
от47 090
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена
10

Винный шкаф Cold Vine C12-TSF2

Кресло реклайнер Hbada 133WMJНастоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 133WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена
8

Кресло реклайнер Hbada 133WMJ