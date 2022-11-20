Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
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Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул «Apriori S» (id 128)
Стул барный «Apriori S» (id 270)
Стул «Apriori R» (id 240)
Стул «Apriori S» (id 269)
Стул «Apriori S» (id 268)
Стул барный «Apriori S» (id 271)
Стул Тюльпан, велюр бирюзовый
Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая
Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех
Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар
Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Чехол 48
Чехол 62
Стул Такер, красный деревянный
Чехол 09 из плотного спандекса
Чехол 44 бархат
Кресло Лора
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Подстолье металлическое 1017EM
Чехол 02, спандекс розовый
Чехол 02, спандекс, оранжевый