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Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

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Стул Tom, морской синий
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Стул Tom, морской синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый

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