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Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга
45 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - фото 1Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - фото 2Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга

Артикул: CH-021-632
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
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Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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