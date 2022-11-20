Фотография Стул MEDALION от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул MEDALION

4.4
Оптовая цена
16 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул MEDALION
Стул MEDALION
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Стул MEDALION

4.4
16890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Упаковка:

  • 2 стула в 1 упаковке
  • Габариты - 50x60x99
  • Вес - 6 кг
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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • МатериалДерево, ткань
  • Цветсерый

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