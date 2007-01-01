Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 1 шт
Габариты упаковки 0,88*0,56*0,63 м
Вес 10,50 кг
Объем 0,31 м3
Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина610 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес6,5 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасмассив бука
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет