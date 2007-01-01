Товар в корзине. Перейти
Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 1Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 2Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 3Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 4Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 5Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 6Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 7Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 8Кресло Tefia, с мягким сидением - фото 9

Кресло Tefia, с мягким сидением

Артикул: CH-059-470
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Тарбения, велюр
Фотография товара Кресло Тарбения, велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Stella, белый
Фотография товара Кресло Stella, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке 1 шт
Габариты упаковки 0,88*0,56*0,63 м
Вес 10,50 кг
Объем 0,31 м3

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес6,5 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла с подлокотниками

Товар в корзине

Кресло Tefia, с мягким сидением
Кресло Tefia, с мягким сидением
от 32 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.