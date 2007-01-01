Характеристики товара
Описание
Кресло ЛИБРА СОФТ белый пластик, мягкое сиденье, съемная подушка, ножками из массива бука
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина565 мм
- Высота785 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки565 мм
- Вес упаковки15.1 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики550
- Изделия стопируютсяНет