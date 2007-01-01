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Настоящее фото товара Кресло ЛИБРА СОФТ белое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло ЛИБРА СОФТ белое
26 оценок
7 99028
10 990 ₽
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Кресло ЛИБРА СОФТ белое - фото 1Кресло ЛИБРА СОФТ белое - фото 2Кресло ЛИБРА СОФТ белое - фото 3Кресло ЛИБРА СОФТ белое - фото 4
Распродажа

Кресло ЛИБРА СОФТ белое

Артикул: CH-012-654
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло ЛИБРА СОФТ белый пластик, мягкое сиденье, съемная подушка, ножками из массива бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки565 мм
  • Вес упаковки15.1 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики550
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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