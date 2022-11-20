Товар в корзине. Перейти
Кресло Харви светло-серый - фото 1Кресло Харви светло-серый - фото 2Кресло Харви светло-серый - фото 3Кресло Харви светло-серый - фото 4

Кресло Харви светло-серый

Артикул: CH-053-319
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей
Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей
Следующий Кресло Харви темно-бирюзовый
Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей

Характеристики товара

Описание

Кресло Харви идеально дополнит интерьер гостиной или столовой зоны. Широкое сиденье с мягкой поддерживающей спинкой подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется экокожа - прочный износостойкий материал, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Крепкие металлические ножки, окрашенные порошковой краской в черном цвете, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 69*39*63
Вес брутто: 12,50
Объем: 0,17

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес10,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасметалл
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло Копер низкоеНастоящее фото товара Кресло Копер низкое, произведённого компанией ChiedoCover
от67 316
Оптовая цена

Кресло Копер низкое

33
Настоящее фото товара Кресло Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
от67 690
Оптовая цена

Кресло Нирвана

46
Кресло АльбероНастоящее фото товара Кресло Альберо, произведённого компанией ChiedoCover
от35 490
Оптовая цена

Кресло Альберо

30
Кресло Дублин, черноеНастоящее фото товара Кресло Дублин, черное, произведённого компанией ChiedoCover
91 490
Оптовая цена

Кресло Дублин, черное

45
Настоящее фото товара Кресло Gamer из белой ткани букле, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена

Кресло Gamer из белой ткани букле

44
Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венгеНастоящее фото товара Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге

37
Кресло УэйкфилдНастоящее фото товара Кресло Уэйкфилд, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Кресло Уэйкфилд

30
Кресло Вега венге, синееНастоящее фото товара Кресло Вега венге, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло Вега венге, синее

31
Кресло офисное Геба V, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Геба V, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Кресло офисное Геба V, хром

12
Кресло обеденное Paradise Экокожа КоричневыйНастоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Гранд, синий вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99021
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Гранд, синий вельвет

80
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН черный

86
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стулья обеденные MARTA нежно-зеленый х4Настоящее фото товара Стулья обеденные MARTA нежно-зеленый х4, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99041
38 490 ₽Оптовая цена

Стулья обеденные MARTA нежно-зеленый х4

64
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул Диана велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

88
В наличии 47 шт.
Стул Lenny, коричневыйНастоящее фото товара Стул Lenny, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Lenny, коричневый

76
В наличии 68 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, оливковый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, оливковый, велюр

69
В наличии 8 шт.
Распродажа
Стул Инклес желтый / черный глянецНастоящее фото товара Стул Инклес желтый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79024
10 190 ₽Оптовая цена

Стул Инклес желтый / черный глянец

40
В наличии 1 шт.
Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркасНастоящее фото товара Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркас

86
В наличии 20 шт.
Стул Alabama серый, велюр,черный каркасНастоящее фото товара Стул Alabama серый, велюр,черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Alabama серый, велюр,черный каркас

11
В наличии 25 шт.
Распродажа
Стул Chilli-q Square темно-желтый, экокожа, черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli-q Square темно-желтый, экокожа, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79010
5 290 ₽Оптовая цена

Стул Chilli-q Square темно-желтый, экокожа, черный каркас

12
В наличии 27 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло Глория

39
Настоящее фото товара Кресло - качалка Kiks, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кресло - качалка Kiks

44
Кресло JutНастоящее фото товара Кресло Jut, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
Оптовая цена

Кресло Jut

36
Кресло Lobster Chair, тёмный латтеНастоящее фото товара Кресло Lobster Chair, тёмный латте, произведённого компанией ChiedoCover
88 790
Оптовая цена

Кресло Lobster Chair, тёмный латте

39
В наличии 1 шт.
Кресло Swan Chair темный латтеНастоящее фото товара Кресло Swan Chair темный латте, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Кресло Swan Chair темный латте

35
Кресло Десвилль, черноеНастоящее фото товара Кресло Десвилль, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Кресло Десвилль, черное

30
Хит
Кресло MorisНастоящее фото товара Кресло Moris, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890

Кресло Moris

36
Кресло Жирон, синий, темный орехНастоящее фото товара Кресло Жирон, синий, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло Жирон, синий, темный орех

12
Кресло Joker Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Кресло Joker Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Кресло Joker Экокожа Черный

14
В наличии 1144 шт.
Распродажа
Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевыйНастоящее фото товара Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 9909
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый

15
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Кресло Харви светло-серый
Кресло Харви светло-серый
от 16 190
16 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Гранд, синий вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99021
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Гранд, синий вельвет

80
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН черный

86
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стулья обеденные MARTA нежно-зеленый х4Настоящее фото товара Стулья обеденные MARTA нежно-зеленый х4, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99041
38 490 ₽Оптовая цена

Стулья обеденные MARTA нежно-зеленый х4

64
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул Диана велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

88
В наличии 47 шт.