Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина440 мм
- Глубина540 мм
- Вес6 кг
- Материал сиденьяткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки14.10 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
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