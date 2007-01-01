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Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Solomon крутящийся белый, черный
15 оценок
12 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Solomon крутящийся белый, черный - фото 1Стул Solomon крутящийся белый, черный - фото 2Стул Solomon крутящийся белый, черный - фото 3Стул Solomon крутящийся белый, черный - фото 4

Стул Solomon крутящийся белый, черный

Артикул: CH-052-353
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул на металлокаркасе Solomon — стильный и функциональный элемент интерьера, который идеально впишется в любой современный дизайн. Обивка из букле, напоминающая овечью шерсть, обладает приятной на ощупь текстурой, что делает его комфортным для использования. Материал не мнется, не деформируется и не растягивается, обеспечивая долговечность и сохранение первоначального вида. Крутящийся механизм добавляет удобства, позволяя легко менять направление без лишних усилий. Этот стул станет отличным выбором для дома или офиса, сочетая в себе элегантность и практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.48 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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