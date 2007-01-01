Характеристики товара
Описание
Стул на металлокаркасе Solomon — стильный и функциональный элемент интерьера, который идеально впишется в любой современный дизайн. Обивка из букле, напоминающая овечью шерсть, обладает приятной на ощупь текстурой, что делает его комфортным для использования. Материал не мнется, не деформируется и не растягивается, обеспечивая долговечность и сохранение первоначального вида. Крутящийся механизм добавляет удобства, позволяя легко менять направление без лишних усилий. Этот стул станет отличным выбором для дома или офиса, сочетая в себе элегантность и практичность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8.48 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет