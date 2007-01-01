Белые мягкие стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, золотой
Настоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
В наличии
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, серебристый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул-кресло Самба М, белый
Настоящее фото товара Стул Вилла, белая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover-10%
8 790 ₽9 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Вилла, белая рогожка
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Тейлор экокожа белый
Настоящее фото товара Стул Вольт экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
4 490 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Вольт экокожа белый
Настоящее фото товара Стул Брамптон, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Брамптон
Настоящее фото товара Стул Odda белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Odda белый
Настоящее фото товара Стул Kvadro белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Kvadro белый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-27%
4 199 ₽5 699 ₽
Оптовая цена
5
Стул Fabio, белый ПУ, дер. ножки
Настоящее фото товара Стул Бон экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Бон экокожа, белый
Настоящее фото товара Стул Lisa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
15 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Lisa, белый
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй, белый бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Баттерфляй, белый бук
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй АР белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Баттерфляй АР белый
Настоящее фото товара Стул барный 01, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный 01, белый
Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Порше белый
Настоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Бентли, белый
Настоящее фото товара Барный стул Даллас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул Даллас белый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул барный Олимп белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Олимп белый, экокожа
Настоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Комфорт белый, экокожа
Настоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Премьер альпийский белый
Настоящее фото товара Стул барный Алмаз белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Алмаз белый, экокожа
Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Кадиллак белый, экокожа
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Тиесто белый
Настоящее фото товара Стул барный Касл белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Касл белый
Настоящее фото товара Стул барный Нерон белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул барный Нерон белый
Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Барный стул Paskal, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Барный стул Paskal, белая экокожа
Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный МАРСЕЛЬ белый
Настоящее фото товара Стул Баттерфляй МРД белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Баттерфляй МРД белый
Настоящее фото товара Стул барный Хамер белый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
5 290 ₽5 999 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Хамер белый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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