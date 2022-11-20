Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Вес
7.5 кг
Объем
0.357 куб. м
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
Размеры упаковки
Вес
7.5 кг
Объем
0.357 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Кроссбэк флаг
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кроссбэк, береза/ белый