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Стул Рейнир

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Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
7.5 кг
Объем
0.357 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм

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