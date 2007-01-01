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Настоящее фото товара Кресло Камила, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Камила, велюр желтый
47 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Камила, велюр желтый - фото 1Кресло Камила, велюр желтый - фото 2Кресло Камила, велюр желтый - фото 3Кресло Камила, велюр желтый - фото 4Кресло Камила, велюр желтый - фото 5Кресло Камила, велюр желтый - фото 6Кресло Камила, велюр желтый - фото 7Кресло Камила, велюр желтый - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Кресло Камила, велюр желтый производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 5 Кресло Камила, велюр желтый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Камила, велюр желтый производства ChiedoCover
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Кресло Камила, велюр желтый

Артикул: CH-023-459
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Камила - уютная модель с мягкой посадкой для создания комфортной атмосферы.

Подходит для: кафе, рестораны, зоны ожидания.

Преимущества:

- мягкая посадка
- уютный внешний вид
- подходит для длительного отдыха гостей

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес10,7 кг
  • Цветжелтый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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