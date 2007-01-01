Характеристики товара
Описание
Кресло Камила - уютная модель с мягкой посадкой для создания комфортной атмосферы.
Подходит для: кафе, рестораны, зоны ожидания.
Преимущества:
- мягкая посадка
- уютный внешний вид
- подходит для длительного отдыха гостей
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина650 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес10,7 кг
- Цветжелтый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет