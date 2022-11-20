Товар в корзине. Перейти
Стул Чилли черный / голубой - фото 1Стул Чилли черный / голубой - фото 2Стул Чилли черный / голубой - фото 3Стул Чилли черный / голубой - фото 4Стул Чилли черный / голубой - фото 5Стул Чилли черный / голубой - фото 6

Стул Чилли черный / голубой

Артикул: CH-035-324
34 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Чилли белый / бирюзовый
Стул Чилли белый / бирюзовый
Следующий Стул Чилли черный / светло-серый
Стул Чилли белый / бирюзовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес5.45 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
73

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

Распродажа
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 290 ₽
71

Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлическиеНастоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
62

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

Распродажа
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5906
7 990 ₽
53

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Распродажа
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
60

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Распродажа
Стул Мила, желтый вельвет, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
94

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

Распродажа
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽
70

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Распродажа
Стул Кензи мятныйНастоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 63018
14 090 ₽Оптовая цена
75

Стул Кензи мятный

В наличии 51 шт.
Распродажа
Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
85

Стул Слинг вращающийся синий

В наличии 20 шт.
Распродажа
Стул Чак зеленыйНастоящее фото товара Стул Чак зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
86

Стул Чак зеленый

С этим товаром покупают

Комплект уличной мебели КалистоНастоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
47

Комплект уличной мебели Калисто

Хит
Диван лофт ФирстНастоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
82

Диван лофт Фирст

Стул Камо МРДНастоящее фото товара Стул Камо МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
43

Стул Камо МРД

Кресло IMOLA, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло IMOLA, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
70 890
Оптовая цена
32

Кресло IMOLA, оранжевый

Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
76

Стул Carol, терракотовый

В наличии 22 шт.
Стул АленНастоящее фото товара Стул Ален, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена
42

Стул Ален

В наличии 27 шт.
Кресло Гинза, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Гинза, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
49

Кресло Гинза, плетеное

Другие товары из раздела другие

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
47

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
39

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
35

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
32

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настенная полка СотыНастоящее фото товара Настенная полка Соты, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
42

Настенная полка Соты