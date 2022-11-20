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Стул Такер, белый деревянный - фото 1Стул Такер, белый деревянный - фото 2Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 3Стул Такер, белый деревянный - фото 4Стул Такер, белый деревянный - фото 5Стул Такер, белый деревянный - фото 6Стул Такер, белый деревянный - фото 7Стул Такер, белый деревянный - фото 8

Стул Такер, белый деревянный

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Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветбелый

Варианты каркаса

Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер, белый деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер, белый деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стул Такер, белая эмаль от компании ChiedoCover.Стул Такер, белая эмальФотография товара Стул Такер, индивидуальный заказ от компании ChiedoCover.Стул Такер, индивидуальный заказФотография товара Стул Такер, деревянный, светло-серый от компании ChiedoCover.Стул Такер, деревянный, светло-серыйФотография товара Cтулья Такер, старинный орех от компании ChiedoCover.Cтулья Такер, старинный орехФотография товара Комплект стульев Такер, цвет-голубые и розовые от компании ChiedoCover.Комплект стульев Такер, цвет-голубые и розовыеФотография товара Стол раздвижной, чёрный и стулья Такер от компании ChiedoCover.Стол раздвижной, чёрный и стулья ТакерФотография товара Стул Такер, синий от компании ChiedoCover.Стул Такер, синийФотография товара Стул Такер, сиденье чёрная эмаль, ножки прозрачный лак от компании ChiedoCover.Стул Такер, сиденье чёрная эмаль, ножки прозрачный лакФотография товара Стулья Такер, цветные от компании ChiedoCover.Стулья Такер, цветныеФотография товара Стул деревянный Такер, RAL 1000 от компании ChiedoCover.Стул деревянный Такер, RAL 1000
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