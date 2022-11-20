Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Цветбелый
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стол Eames DST, круглый
Стол Oslo, круглый
Стол Рондо белый
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Бульонница с ручками 400 мл Royal Sutton 4, 32
Стол обеденный Кослан мини
Фен Valera Hotello Super AC
Кресло - трон Милан
Кресло - трон Мини
Кресло - трон Лорд
Кресло - трон Нью-Йорк
Кресло - трон Песочные часы
Кресло - трон Прямая спина
Кресло - трон Сенатор
Кресло - трон Флоренция
Кресло - трон Ушастый
Кресло - трон Буржуа