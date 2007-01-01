Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина595 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес4.46 кг
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1160 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки6.5 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет