Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина420 мм
- Глубина470 мм
- Материал каркасадерево
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый, бежевый
Стул Элис-К с овальной спинкой
Стул Арго-М с мягкой вставкой в овальной спинке из дерева
Стул Турин-М с мягкой вставкой на спинке
Стул Кадис-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Вито-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Бари-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Поло-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Бруно-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Бегар-М с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул Сити-М с мягкой спинкой
Стул Бруно 2-Б (барный) с деревянной спинкой
Стул Бруно 2-МБ (барный) с мягкой вставкой на спинке из дерева
Стул LT Buttermilk
Стул LT Dark grey
Стул Modern Patchwork
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Черный