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Стул Турин-Д со спинкой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасадерево
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый, бежевый

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