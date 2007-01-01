Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Рансол серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рансол серый / черный глянец
97 оценок
9 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Рансол серый / черный глянец - фото 1Стул Рансол серый / черный глянец - фото 2Стул Рансол серый / черный глянец - фото 3Стул Рансол серый / черный глянец - фото 4Стул Рансол серый / черный глянец - фото 5Стул Рансол серый / черный глянец - фото 6

Стул Рансол серый / черный глянец

Артикул: CH-035-298
97 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья48 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Dino, орех
Фотография товара Стол обеденный Dino, орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стол раздвижной Скандика
Фотография товара Стол раздвижной Скандика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 69 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 57; Глубина - 56; Высота - 82; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья48 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.21 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул пластиковый перфорированный Eames, красный

6
Фотография товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, горячий шоколад

6
Фотография товара Стул Дублин, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дублин, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул Дублин, зеленый

9
  • зеленый
  • бежевый
  • розовый
  • серый
В наличии 188 шт.
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки серебро, серая экокожа

6
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Брен, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Брен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 39024
16 190 ₽

Стул обеденный Брен, зеленый

11
  • серый
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 16 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Стул поворотный Потпоурри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
73 990

Стул поворотный Потпоурри, серый

11
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Патрус, светло-серый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Патрус, светло-серый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
4 19017
4 990 ₽

Стул обеденный Патрус, светло-серый, шенилл

7
  • коричневый
  • светло-серый
  • бордовый
  • терракот
В наличии 443 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Капри 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри 17, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Капри 17

13
Фотография товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Мускус, хром, розовый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, хром, розовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Мускус, хром, розовый, велюр

8

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, оливковый, ножки - лак

43
Фотография товара Диван отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Диван отдыха Ритм

6
Фотография товара Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван прямой Адамсвиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Адамсвиль, произведённого компанией ChiedoCover
от63 900

Диван прямой Адамсвиль

66
Фотография товара Диван Сега - б textile, сосна, turquoise от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега - б textile, сосна, turquoise, произведённого компанией ChiedoCover
40 690
Оптовая цена

Диван Сега - б textile, сосна, turquoise

75
Фотография товара Диван Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Диван Кэнди велюр светло-серый

8
  • зеленый
  • розовый
  • серый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велютто 70, каркас темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велютто 70, каркас темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велютто 70, каркас темный орех

13
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, красный

56
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

71
Фотография товара Угловая секция Вояж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловая секция Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Угловая секция Вояж

51

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул деревянный Фабиано бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Фабиано бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул деревянный Фабиано бежевый

34
В наличии 4 шт.
Хит
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр голубой

56
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/красный

11
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, светло - серый, велюр, черный каркас

15
  • серый
  • темно-серый
  • светло-коричневый
  • Стул Herman, серый, велюр, белый каркас
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул обеденный Эйла, бежево-зеленый, кремовые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Эйла, бежево-зеленый, кремовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул обеденный Эйла, бежево-зеленый, кремовые ножки

15
  • серый
  • бежевый, зеленый
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул барный Метер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Метер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
83 790

Стул барный Метер, серый

11
Настоящее фото товара Стул барный Сандер, чёрный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490

Стул барный Сандер, чёрный, белый

10
Настоящее фото товара Стул Унфатомбл, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Стул Унфатомбл

7
В пути 1232 шт.
Фотография товара Стул Этернал, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Этернал, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Этернал, горчичный

7
  • зеленый
  • черный
  • желтый
  • серый, черный
В пути 3348 шт.
Фотография товара Стул Петал, старинный орех, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Петал, старинный орех, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Петал, старинный орех, хром

10

Товар в корзине

Стул Рансол серый / черный глянец
Стул Рансол серый / черный глянец
9 890
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, оливковый, ножки - лак

43
Фотография товара Диван отдыха Ритм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Ритм, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Диван отдыха Ритм

6
Фотография товара Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Деревянный стул Токио 2 ткань 234 / черное дерево

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван прямой Адамсвиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Адамсвиль, произведённого компанией ChiedoCover
от63 900

Диван прямой Адамсвиль

66

Акции для вас

Новость от 03.06.2025 Складные стулья Форест
Складные стулья Форест

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности