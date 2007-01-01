Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья48 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5.4 кг
- Объем0.21 л
- Количество мест1
- Материал ножекметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет