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Стул Филл, бежевый - фото 1

Стул Филл, бежевый

Артикул: CH-051-076
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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