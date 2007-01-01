Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Рикко, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рикко, серый
12 оценок
8 19015
9 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Рикко, серый - фото 1Стул Рикко, серый - фото 2Стул Рикко, серый - фото 3Стул Рикко, серый - фото 4Стул Рикко, серый - фото 5Стул Рикко, серый - фото 6Стул Рикко, серый - фото 7Стул Рикко, серый - фото 8Стул Рикко, серый - фото 9Стул Рикко, серый - фото 10
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Рикко, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Рикко, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Рикко, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Рикко, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Рикко, серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Рикко, серый производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Стул Рикко, серый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Рикко, серый

Артикул: CH-051-314
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сафир, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех
Фотография товара Стул Сафир, экокожа Люкс алмонд бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

В упаковке изделие в сборе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал ножекбук под лак
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные

58

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Дженна, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Дженна, черный

11
  • белый, черный
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Кейра пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейра пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 79043
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Кейра пластик серо-зеленый

26
  • серый
  • зеленый
  • оранжевый
В наличии 109 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49035
18 990 ₽

Стул обеденный Зубо с деревянными ножками, бежевый

9
  • темно-серый
  • бежевый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Грейс, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
34 490

Стул Грейс, горчичный

13
Настоящее фото товара Стул кухонный Кон, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стул кухонный Кон, темно-бежевый, черный

6
  • бежевый, черный
  • черный
В пути 329 шт.
Фотография товара Стул Ковер Б, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ковер Б, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стул Ковер Б, белый

5
  • белый, черный
  • Стул Ковер Б, черный
  • бежевый, белый
  • серый
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Одди Оригинал, велюр, бежевый

14
В наличии 158 шт.
Фотография товара Стул Сов, дуб сонома от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сов, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Сов, дуб сонома

10
Фотография товара Стул Никкел, светло-бежевый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Никкел, светло-бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Стул Никкел, светло-бежевый, коричневый

5
Новинка
Фотография товара Стул Харди, голубой, орех американский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харди, голубой, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Стул Харди, голубой, орех американский

5

Товар в корзине

Стул Рикко, серый
Стул Рикко, серый
от 8 190
9 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Тренд года
Тренд года

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Складные стулья Форест
Складные стулья Форест

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности