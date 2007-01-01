Характеристики товара
Описание
Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.
Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество
В упаковке изделие в сборе
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина690 мм
- Высота720 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал ножекбук под лак
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки910 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет