Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Цветчерный
Материал: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стол складной Натали зеленый
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Стул Signal benito, серый
Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48
Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24
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