Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаотсутствует
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Габариты в миллиметрах
- Высота:860
- Ширина:450
- Длина сидения:530
- Высота до сидения:440
- 860
- 450
- 530
- 440