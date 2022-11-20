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Стул Такер, черный деревянный

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Стул Такер, белый деревянный

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветчерный

Варианты каркаса

Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер, черный деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер, черный деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стул Такер, черный, деревянный от компании ChiedoCover.Стул Такер, черный, деревянный Фотография товара Стул Такер, дерево, черная морилка от компании ChiedoCover.Стул Такер, дерево, черная морилка Фотография товара Cтол в стиле Лофт, стул Такер, чёрный от компании ChiedoCover.Cтол в стиле Лофт, стул Такер, чёрныйФотография товара Стул Такер, чёрный, синяя галета на стул, скатерть синяя от компании ChiedoCover.Стул Такер, чёрный, синяя галета на стул, скатерть синяя Фотография товара Стул Такер, чёрный, галета, столовый набор: скатерть и салфетка от компании ChiedoCover.Стул Такер, чёрный, галета, столовый набор: скатерть и салфеткаФотография товара Стол Лидер 3, D1500, орех, чёрный, стулья Такер, чёрные от компании ChiedoCover.Стол Лидер 3, D1500, орех, чёрный, стулья Такер, чёрныеФотография товара Cтулья Такер, старинный орех от компании ChiedoCover.Cтулья Такер, старинный орехФотография товара Комплект стульев Такер, цвет-голубые и розовые от компании ChiedoCover.Комплект стульев Такер, цвет-голубые и розовыеФотография товара Стол раздвижной, чёрный и стулья Такер от компании ChiedoCover.Стол раздвижной, чёрный и стулья ТакерФотография товара Стул Такер, синий от компании ChiedoCover.Стул Такер, синий
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