Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина590 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Конфигурация складных столов №5
Стол Освальд, 120х80
Стол CAFE (без оплетения)
Стол Терраса, 200х80
Стол Марсель 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый
Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор
Стол садовый Торонто 80, серый