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Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый
45 оценок
5 79053
12 290 ₽
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Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 1Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 2Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 3Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 4Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 5Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 6Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 7Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 8Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 9Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый - фото 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый производства ChiedoCover
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Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый

Артикул: CH-049-614
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Терра с металлическим каркасом представляет собой сочетание современного дизайна и практичности. Он подходит как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье обеспечивает комфортное сидение, что позволяет удобно проводить время за столом.

Преимущества:

Удобство: мягкое сиденье создает комфортную атмосферу для отдыха и общения.
Износостойкость: обивка устойчива к повреждениям, что упрощает уход и поддержание чистоты в общественных местах.
Долговечность: металлический каркас обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Современный дизайн: стильный внешний вид легко вписывается в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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