Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Материалметалл, ЛДСП
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол Симбиоз №21
Стол обеденный Керман
Конференц кресло Форум-BL
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Офисное кресло SN, серая сетка
Стул офисный Тейлор экокожа черный
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая