Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Franclin, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Franclin
12 оценок
44 690
Товар в корзине. Перейти
Стол Franclin - фото 1Стол Franclin - фото 2Стол Franclin - фото 3Стол Franclin - фото 4Стол Franclin - фото 5Стол Franclin - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере

Стол Franclin

Артикул: CH-071-158
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина2200 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес109,91 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Керис
Фотография товара Стол Керис от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Dors
Фотография товара Стол Dors от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес109,91 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

471
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 99026
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от125 490
Оптовая цена

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, вишня

48
Фотография товара Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена

Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый

5
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, венге, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, венге, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽

Стол Лидер 1, венге, каркас - шампань

7
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 2, 2000*900, белый, орех

10
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, шампань

8
Фотография товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sun, прямоугольный, коричневый

7
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол обеденный Dane, 140х80х75, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dane, 140х80х75, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
58 790

Стол обеденный Dane, 140х80х75, белый мрамор

10
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Бруклин 55 x 55 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99065
41 990 ₽Оптовая цена

Стол Бруклин 55 x 55 золото

26
В наличии 2 шт.В пути 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99048
50 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Симба разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стол Симба разборный

47
Фотография товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720, произведённого компанией ChiedoCover
35 690
Оптовая цена

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720

46
Настоящее фото товара Журнальный стол СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Журнальный стол СИЕНА

40
Фотография товара Стол Крестов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890

Стол Крестов

58
Фотография товара Стол обеденный стеклянный, 120*80 см, столешница 8мм, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный стеклянный, 120*80 см, столешница 8мм, металл, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стол обеденный стеклянный, 120*80 см, столешница 8мм, металл

7
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол обеденный Land, 180х90х75, белая керамика, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Land, 180х90х75, белая керамика, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
146 490

Стол обеденный Land, 180х90х75, белая керамика, золотой

10
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стол обеденный Grau, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Grau, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
94 390

Стол обеденный Grau, белый мрамор

8
В наличии 9 шт.
Фотография товара Столы Statis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столы Statis, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Столы Statis

10

Товар в корзине

Стол Franclin
Стол Franclin
44 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности