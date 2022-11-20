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Стул Halmar K453, серый

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Предыдущий товар в категории Стул Halmar K448, светло-серый/синий
Стул Halmar K448, светло-серый/синий
Следующий Стул Halmar K455, зеленый
Стул Halmar K448, светло-серый/синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес5.3 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.08 м3

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