Стул ткань сетка черная, спинка черная

14 оценок

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Стул ткань сетка черная, спинка черная

4.6
2 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: сетчатая ткань
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 46*46
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 46*56
Высота сиденья от пола, см.: 49
Высота стула общая, см.: 81
Высота спинки, см.: 32
Вес стула нетто, кг.: 4,85
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: стопка 5
Вес стандартной упаковки, кг.: 25.75
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.325

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина460 мм
  • Вес4.85 кг
  • Высота810 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг

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