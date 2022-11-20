Характеристики товара
Описание
Оригинальный барный стул Балла характеризуется лаконичным дизайном и надежностью конструкции. Прекрасно дополнит интерьеры кухни или гостиной. Обивка мягкой спинки в форме валика выполнена из высококачественной экокожи, что делает модель не только красивой, но и практичной. Экокожа отличается прочностью и долговечностью, при этом легко чистится от пыли и грязи. Сиденье стула выполнено из качественной ткани букле. Этот материал обладает высокой износостойкостью, сохраняет свою форму даже при интенсивном использовании и приятен на ощупь.
Подпятники на ножках препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин. Металлический каркас в черном цвете выдерживает значительную нагрузку до 150 кг.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 114*47*48
Вес брутто: 14,00
Объем: 0,25
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина510 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья655 мм
- Вес5,80 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Каркасметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый, серый, черный
- Страна изготовленияКитай