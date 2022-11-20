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Стул Эдвин, велюр капучино

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Характеристики товара

Описание

Стул Эдвин с обивкой из велюра можно использовать в комплекте с обеденным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение обтянуто велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Он обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания.
Прочные металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от повреждений.

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Основные характеристики

  • Высота755 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина505 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки19.30 кг

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