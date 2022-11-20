Товар в корзине. Перейти
Стул Антонио - фото 1Стул Антонио - фото 2Стул Антонио - фото 3

Стул Антонио

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Маттео, белый
Стул Маттео, белый
Следующий Стул Давид, красный
Стул Маттео, белый

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки деревянные.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина450 мм
  • Вес5.2 кг
  • Объем0.04 мл
  • Количество мест1

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 20 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39018
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Coccolona, белый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
15

Диван пластиковый Coccolona, тортора

Настоящее фото товара Диван 3-х местный Овале Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
60 090
Оптовая цена
6

Диван 3-х местный Овале Стандарт

Стулья обеденные MARTA светло-серый х4Настоящее фото товара Стулья обеденные MARTA светло-серый х4, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
5

Стулья обеденные MARTA светло-серый х4

Диван Avec Plaisir, прямой черныйНастоящее фото товара Диван Avec Plaisir, прямой черный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена
7

Диван Avec Plaisir, прямой черный

Настоящее фото товара Кресло Everest S, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Кресло Everest S, черная сетка

Карман для официантов «Браво»Настоящее фото товара Карман для официантов «Браво», произведённого компанией ChiedoCover
2 600
Оптовая цена
12

Карман для официантов «Браво»

Другие товары из разделапо цвету
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 46 шт.
Стул складной Торни, синийНастоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
13

Стул складной Торни, синий

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная