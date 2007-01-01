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Настоящее фото товара Cтул Брю, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Cтул Брю, зеленый велюр
12 оценок
6 390
Товар в корзине. Перейти
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Cтул Брю, зеленый велюр

Артикул: CH-051-463
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.25 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки7.8 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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