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Настоящее фото товара Стул Frankfurt морской, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Frankfurt морской
26 оценок
3 29051
6 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Frankfurt морской

Артикул: CH-031-057
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул FRANKFURT морской, каркас массив бука, спинка качественный пластик, обивка сиденья экокожа

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, пластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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