Характеристики товара
Описание
Стул Франкфурт предназначен для обустройства обеденных групп в кухнях, столовых, гостиных. Модель допустимо использовать как отдельный предмет интерьера или в комплекте с письменным столом.
Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт. Габариты стула (ВхШхГ) – 80x47x55 см.
Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше.
Благодаря сочетанию искусственных и натуральных материалов стул Франкфурт можно использовать как в современных, так и в смешанных и даже классических интерьерах. Многообразие вариантов обивки позволяет подобрать модель под цвет стен или мебели.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина480 мм
- Глубина570 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа, пластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки20 кг