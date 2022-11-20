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Стул Frankfurt морской

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Стул Оскар велюр сине-зеленый

Характеристики товара

Описание

Стул Франкфурт предназначен для обустройства обеденных групп в кухнях, столовых, гостиных. Модель допустимо использовать как отдельный предмет интерьера или в комплекте с письменным столом.

Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт. Габариты стула (ВхШхГ) – 80x47x55 см.

Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше.

Благодаря сочетанию искусственных и натуральных материалов стул Франкфурт можно использовать как в современных, так и в смешанных и даже классических интерьерах. Многообразие вариантов обивки позволяет подобрать модель под цвет стен или мебели.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа, пластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки20 кг

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