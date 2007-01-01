Характеристики товара
Описание
Стул FRANKFURT морской, каркас массив бука, спинка качественный пластик, обивка сиденья экокожа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота820 мм
- Вес4.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа, пластик
- Материал каркасадерево
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет