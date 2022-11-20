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Стол Лофт-1

13 оценок
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Стул Наполеон Бронза, деревянный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина,мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
1500 800 750 40 массив сосны 38 13990
1400 700 750 40 массив сосны 33 12390
1200 800 750 40 массив сосны 34 12290
1000 800 750 40 массив сосны 30 10990
800 800 750 40 массив сосны 27 9790
1500 800 750
 40 массив дуба 47 33690
1400 700 750
 40 массив дуба 40 28290
1200 800 750 40 массив дуба 41 27990
1000 800 750 40 массив дуба 36 24290
800 800 750 40 массив дуба 32 20490

Варианты столешницы

Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-1 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Стол Лофт-1 — выполненные заказы

Фотография товара Стулья Kongsberg, столы Лофт-1 от компании ChiedoCover.Стулья Kongsberg, столы Лофт-1Фотография товара Стол Лофт 1, белое подстолье от компании ChiedoCover.Стол Лофт 1, белое подстолье
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