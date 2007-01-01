Характеристики товара
Описание
Поверхность стола Лофт-1 выполнена из качественной и экологичной ЛДСП, имеющей повышенную устойчивость к износу, химическим воздействиям, трению и царапинам.
Кромка стола изготовлена из прочного пластика, защищает стол от попадания влаги и механических воздействий. Запах у стола отсутствует, использование стола не представляет угрозы для здоровья.
Ножки стола изготовлены из металла и покрыты краской, обеспечивающей длительную и надежную защиту от коррозии. Пластина крепления ножек к поверхности стола имеет достаточные размеры для устойчивости изделия. Все эти составляющие гарантируют длительный срок службы и надежность в процессе эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет