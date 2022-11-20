Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина,мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|38
|13990
|1400
|700
|750
|40
|массив сосны
|33
|12390
|1200
|800
|750
|40
|массив сосны
|34
|12290
|1000
|800
|750
|40
|массив сосны
|30
|10990
|800
|800
|750
|40
|массив сосны
|27
|9790
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|47
|33690
|1400
|700
|750
|40
|массив дуба
|40
|28290
|1200
|800
|750
|40
|массив дуба
|41
|27990
|1000
|800
|750
|40
|массив дуба
|36
|24290
|800
|800
|750
|40
|массив дуба
|32
|20490
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