Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Материал столешницысосна
- Материал подстольясталь
- Цветжелтый, коричневый
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Lazzoli 3803
Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Барбара экокожа бежевая золотые ножки
Стул Freames бежевый
Стул офисный Kuadra, темно-рыжий
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло