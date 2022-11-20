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Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница - фото 1Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница - фото 2Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница - фото 3Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница - фото 4

Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница

Артикул: CH-050-053
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный барный столы в лаконичном дизайне.
Прямоугольная столешница 120*60 см выполнена из МДФ с покрытием из шпона в оттенке светлого дерева. Каркас и ножки стола изготовлены из металла в тон столешнице, центральная перекладина - из массива дерева.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 108*55*29
Масса брутто: 27,500
Вес брутто 1 коробки: 18,900
Вес брутто 2 коробки: 8,500
Объем: 0,245
Объем 1 коробки: 0,073
Объем 2 коробки: 0,172

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1040 мм
  • Вес22.4 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницышпон
  • Материал ножексталь
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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