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Каркас пуфа Берн

Артикул: CH-050-958
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр350 мм
  • Профиль каркаса5х50 мм
  • Вес2,61 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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