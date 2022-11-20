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Стул Моншау

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Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
12.5 кг
Объем
0.29 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм

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