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Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
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Новогодний чехол на стул 02
Новогодний чехол на стул 03
Чехол 103
Чехол 08, спандекс коричневый
Чехол Е07 на стул Eames, горчичный
Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый
Чехол Е07 на стул Eames, синий
Чехол Е03 на стул Eames, бежевый
Чехол Е03 на стул Eames, серый
Чехол Е03 на стул Eames, коричневый