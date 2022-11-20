Чехол Е04 на стул Eames, коричневый

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол Е04 на стул Eames, коричневый

4.1
1 253 ₽
ЗаказатьКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Чехол Е04 на стул Eames, зеленый
Чехол Е04 на стул Eames, зеленый
Следующий Чехол Е04 на стул Eames, бежевый
Чехол Е04 на стул Eames, зеленый

Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветкоричневый

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Чехол Е04 на стул Eames, велюр коричневый
Чехол Е04 на стул Eames, велюр коричневый
Подробнее о заказе

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от390
12

Новогодний чехол на стул 03

Настоящее фото товара Чехол 103, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
6

Чехол 103

Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от440
7

Чехол 08, спандекс коричневый

Другие товары из раздела чехлы на стулья eames оптом

Чехол Е07 на стул Eames, горчичныйНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338
8

Чехол Е07 на стул Eames, горчичный

Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338
13

Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый

Чехол Е07 на стул Eames, синийНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338
10

Чехол Е07 на стул Eames, синий

Чехол Е03 на стул Eames, бежевыйНастоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 225
12

Чехол Е03 на стул Eames, бежевый

Чехол Е03 на стул Eames, серыйНастоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 225
11

Чехол Е03 на стул Eames, серый

Чехол Е03 на стул Eames, коричневыйНастоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 225
13

Чехол Е03 на стул Eames, коричневый