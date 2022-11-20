Характеристики товара
Описание
Универсальная подушка на стул с завязками добавит комфорт при сидении и станет уютным элементом декора вашего дома. Подушка подойдет на сиденье любого стула: пластикового, деревянного и даже мягкого. С помощью завязок подушка на стул надежно фиксируется и не съезжает. Обивка сидушки на стул выполнена из плотной мебельной ткани - рогожка, поэтому сидушка прослужит долго и не потеряет форму. Наполнитель - поролон.
Размер подушки: 39x39 см.
Толщина подушки: 2 см.
У подушки на стул нет съемного чехла, но ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств. Глажка запрещена.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина390 мм
- Длина390 мм
- Материалрогожка
- Цветкоричневый, черный