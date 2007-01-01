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Настоящее фото товара Стул Гэри, белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гэри, белый, экокожа
73 оценки
11 090
Товар в корзине. Перейти
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Стул Гэри, белый, экокожа

Артикул: CH-050-144
73 оценки
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул Гэри выполнен из массива бука, обладающего однородной структурой и высокой твердостью. Клееный каркас стула обеспечивает наибольшую прочность и соответственно, больший срок службы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки540 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый, белый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки1110 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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