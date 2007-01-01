Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный
46 оценок
840
Товар в корзине. Перейти
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - фото 1Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - фото 2

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный

Артикул: CH-011-527
46 оценок
Основные характеристики
  • Толщина20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол С-24 на стул Борно, габардин белый
Фотография товара Чехол С-24 на стул Борно, габардин белый от компании ChiedoCover.
Следующий Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
Фотография товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Наполнитель: поролон

Материал: ричард

Способ крепления к стулу: липучка, цвет черный

Цвет: черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина20 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1000-0001000-000
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29016
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
В наличии 278 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Антик, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Антик, деревянный

325
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик белый

26
  • белый
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик черный

26
  • белый
  • черный
В наличии 226 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Белый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99036
7 690 ₽

Стул Кьявари Белый, деревянный

328
В наличии 215 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

339
  • золотой
  • черный
  • белый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный

315
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной

304
Фотография товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем

315
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

329
  • белый
  • прозрачный
В наличии 420 шт.

Другие товары из раздела подушки на стулья кьявари

Фотография товара Подушка галета зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета зеленая

44
  • зеленый
  • красный
  • серый
Настоящее фото товара Подушка галета красная, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета красная

41
  • зеленый
  • красный
  • серый
Настоящее фото товара Подушка галета простроченная, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Подушка галета простроченная

47
  • зеленый
  • красный
  • серый
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари

47
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3 см, рогожка коричневая

44
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб

34
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

39
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от69062
1 790 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая

14
В наличии 19 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см

11
Распродажа
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от69037
1 090 ₽Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный
от 840
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29016
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
В наличии 278 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Антик, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Кьявари Антик, деревянный

325
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик белый

26
  • белый
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Брайд пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49056
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Брайд пластик черный

26
  • белый
  • черный
В наличии 226 шт.

Акции для вас

Новость от 16.09.2025 Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉
Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉

Перейдите, чтобы узнать подробности