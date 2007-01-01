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Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
73 оценки
7 99021
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 1Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 2Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 3Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 4Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 5Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 6Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 7Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 8Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки - фото 9Видеообзор на барный стул Маллин - ChiedoCover - видео 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки производства ChiedoCover
+56Реальное изображение товара 7 Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

Артикул: CH-012-247
73 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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