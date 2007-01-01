Распродажа
от4 390₽57
9 990 ₽Оптовая цена
Стул Frankfurt розовый велюр
МИНПРОМТОРГ
от7 790₽
Стул Мила, велюр, бледно-голубой, металлические ножки, серый
3 690₽
Оптовая цена
Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа
В наличии 78 шт.
7 190₽
Оптовая цена
Стул Эби, коричневый, ножки белые
В наличии 1 шт.
10 990₽
Оптовая цена
Стул Фаетон Бар кросс конус
В наличии 16 шт.
11 190₽
Оптовая цена
Стул Терра Бар кросс скуар, зеленый
В наличии 12 шт.
10 490₽
Оптовая цена
Стул Терра Бар скуар, синий
В наличии 26 шт.
2 190₽
Стул Милан с гибкой спинкой
В наличии 1 шт.
4 390₽
Стул Н-22 Сепи, велюр, серо-голубой
В наличии 58 шт.
5 390₽
Стул Пиннате, пирамида, поворотный, темно-серый, черный, велюр