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          Фотография Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          -17%

          Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

          4.1
          Оптовая цена
          от 6 690 ₽7 990 ₽
          При покупке от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
          Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
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          Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

          4.1
          6690 ₽7990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина490 мм
          • Глубина490 мм
          • Высота до сиденья710 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Материал сиденьяткань
          • Высота1130 мм

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