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Стул Барон

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 1020 мм

Ширина: 450 мм

Глубина: 540 мм

Материал: шпон березы

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Барон - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Барон - обивка в цвете 0909
Стул Барон - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Барон - обивка в цвете LilacLilac
Стул Барон - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Барон - обивка в цвете CreamCream
Стул Барон - обивка в цвете 666666
Стул Барон - обивка в цвете 0404
Стул Барон - обивка в цвете ecruecru
Стул Барон - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Барон - обивка в цвете 1414
Стул Барон - обивка в цвете 88
Стул Барон - обивка в цвете 4141
Стул Барон - обивка в цвете 2626
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