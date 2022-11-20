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Стул Такер старинный орех с белой патиной с подушкой рогожка Ametist bravo white - фото 1Стул Такер старинный орех с белой патиной с подушкой рогожка Ametist bravo white - фото 2Стул Такер старинный орех с белой патиной с подушкой рогожка Ametist bravo white - фото 3

Стул Такер старинный орех с белой патиной с подушкой рогожка Ametist bravo white

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Стул Такер полубарный, черный деревянный
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Стул Такер полубарный, черный деревянный

Характеристики товара

Описание

Материал: Рогожка Ametist bravo white
Выкрас: Старинный орех с белой патиной

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветкоричневый

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