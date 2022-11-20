Характеристики товара
Описание
Материал: Рогожка Ametist bravo white
Выкрас: Старинный орех с белой патиной
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Цветкоричневый
Материал: Рогожка Ametist bravo white
Выкрас: Старинный орех с белой патиной
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2