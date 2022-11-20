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Стул Doris

Артикул: CH-050-225
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.

Размер упаковки: 49,5х53х87,5 см.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота спинки415 мм
  • Вес4.05 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки495 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки875 мм
  • Объём упаковки0.23 м3

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