Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.
Размер упаковки: 49,5х53х87,5 см.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина510 мм
- Высота855 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Высота спинки415 мм
- Вес4.05 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки495 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки875 мм
- Объём упаковки0.23 м3