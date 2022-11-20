Товар в корзине. Перейти
Стул Hansen пластик белый - фото 1Стул Hansen пластик белый - фото 2Стул Hansen пластик белый - фото 3Стул Hansen пластик белый - фото 4

Стул Hansen пластик белый

Артикул: CH-053-308
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Описание

Стильный стул Hansen станет прекрасным дополнением для кухни, гостиной, кафе или ресторана. Плавно перетекающие линии создают неповторимый дизайн, создавая единую форму изделия. Конструкция стула изготовлена из износостойкого, ударопрочного, термостойкого пластика, не прихотливого в уходе. Удобная форма спинки подарит ощущения комфорта во время отдыха.
Несмотря на свою компактность и небольшой вес, стул способен выдержать максимальную нагрузку до 110 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 60*51*85
Вес брутто:
Объем:

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,30 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Каркаспластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39018
5 290 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
В наличии 6 шт.
Мягкий стул КассиопеяНастоящее фото товара Мягкий стул Кассиопея, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Мягкий стул Кассиопея

97
Стул деревянный Луиджи орех / шоколадНастоящее фото товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул деревянный Луиджи орех / шоколад

31
В наличии 22 шт.
Кресло пластиковое Сано, тортора, ленНастоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, тортора, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, тортора, лен

30
Стул Laki, велюр красныйНастоящее фото товара Стул Laki, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Laki, велюр красный

70
Стул барный ЭшлиНастоящее фото товара Стул барный Эшли, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул барный Эшли

6
В наличии 30 шт.
Стул барный София, темно-серый, цвет основания черныйНастоящее фото товара Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный

14
В наличии 11 шт.
Распродажа
Стул Ханна велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Ханна велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Ханна велюр бежевый

8
Стул Agira светло-серый, букле, черный каркасНастоящее фото товара Стул Agira светло-серый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Agira светло-серый, букле, черный каркас

14
В наличии 35 шт.
Стул London малахит, букле, черный каркасНастоящее фото товара Стул London малахит, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул London малахит, букле, черный каркас

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Складной стол Виктория 180Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Складной стол Виктория 180

147
В наличии 50 шт.
Распродажа
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99013
23 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

124
В наличии 9 шт.
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацитНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 11 шт.
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортораНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 4 шт.
Стол пластиковый обеденный Clip тортораНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Clip тортора

49
В наличии 3 шт.
Столик пластиковый приставной Wave, тортораНастоящее фото товара Столик пластиковый приставной Wave, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Столик пластиковый приставной Wave, тортора

30
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, синий

44
В наличии 3 шт.
Стол складной Бани, пластиковыйНастоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
В наличии 50 шт.
Стол складной Тейкли 180ЛНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л

104
В наличии 100 шт.
Распродажа
Комплект стола и двух скамеек Кейт детский, раскладной, белыйНастоящее фото товара Комплект стола и двух скамеек Кейт детский, раскладной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69017
7 990 ₽Оптовая цена

Комплект стола и двух скамеек Кейт детский, раскладной, белый

8
В наличии 69 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Стул деревянный Орфео бежевыйНастоящее фото товара Стул деревянный Орфео бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул деревянный Орфео бежевый

34
В наличии 9 шт.
Стул Konor dark blue / blackНастоящее фото товара Стул Konor dark blue / black, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Konor dark blue / black

57
Распродажа
Стул Dabl wine red / goldНастоящее фото товара Стул Dabl wine red / gold, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49048
6 700 ₽Оптовая цена

Стул Dabl wine red / gold

45
В наличии 30 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул Paola зеленый с жаккардом

66
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Распродажа
Стул Milan серый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Milan серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена

Стул Milan серый, черный каркас

8
В наличии 24 шт.
Стул Como карамельный, букле, черный каркасНастоящее фото товара Стул Como карамельный, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Como карамельный, букле, черный каркас

7
В наличии 56 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Janety бежевый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89026
7 900 ₽Оптовая цена

Стул Janety бежевый, букле, черный каркас

9
Распродажа
Стул FRANKFURT NEW белый 4 штНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW белый 4 шт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена

Стул FRANKFURT NEW белый 4 шт

12
В наличии 1 шт.
New
Стул складной Compact, морилка чернаяНастоящее фото товара Стул складной Compact, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Стул складной Compact, морилка черная

10

Товар в корзине

Стул Hansen пластик белый
Стул Hansen пластик белый
от 3 590
4 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Складной стол Виктория 180Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Складной стол Виктория 180

147
В наличии 50 шт.
Распродажа
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99013
23 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

124
В наличии 9 шт.
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацитНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 11 шт.
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортораНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 4 шт.