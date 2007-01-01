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Настоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Moris пластик белый
26 оценок
7 59012
8 590 ₽
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Стул Moris пластик белый - фото 1Стул Moris пластик белый - фото 2Стул Moris пластик белый - фото 3
Распродажа

Стул Moris пластик белый

Артикул: CH-016-885
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Moris белый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки20.2 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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