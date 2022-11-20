Сиденье стула Eames выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames обеспечивает сидящему высокую степень комфорта.
Нижнее основание стула изготовлено из металлической редуцированной трубы и окрашено порошковой краской. Ножки оснащены пластиковыми подпятниками
Упаковка 3 шт
Габариты упаковки 780х600х520 мм
Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия
СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ
СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ
СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙ
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый