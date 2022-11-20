СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ

4.1
3 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ
СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ
Следующий СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ
СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Eames выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames обеспечивает сидящему высокую степень комфорта.

Нижнее основание стула изготовлено из металлической редуцированной трубы и окрашено порошковой краской. Ножки оснащены пластиковыми подпятниками

Упаковка 3 шт
Габариты упаковки 780х600х520 мм

Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасасталь
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от890
11

Чехол 23

Настоящее фото товара Чехол 42, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 42, бежевый

В наличии 115 шт.
Чехол 29, габардинНастоящее фото товара Чехол 29, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от690
7

Чехол 29, габардин

Чехол 57, габардин, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от540
6

Чехол 57, габардин, бежевый

Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 55

Чехол 24, габардинНастоящее фото товара Чехол 24, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 24, габардин

Чехол S-24Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол S-24

Другие товары из раздела

СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
7

СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
15

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ

СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
7

СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙ

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99026
3 990 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый