Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветбелый, серый

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