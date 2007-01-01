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Настоящее фото товара Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас
51 оценка
7 69031
11 090 ₽
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Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас - фото 1Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас - фото 2Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас - фото 3Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас - фото 4
Распродажа

Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас

Артикул: CH-026-257
51 оценка
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул BRANDY-X СЕРЫЙ / белый каркас

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M.

Каркас стула - цельнометаллический, черного цвета.

  • Упакован - 4 шт./2 кор.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

    Скачать инструкцию по эксплуатации

    Основные характеристики

    • Ширина530 мм
    • Глубина580 мм
    • Высота830 мм
    • Высота до сиденья480 мм
    • Материал каркасаметалл
    • Цветбелый, серый
    • Страна изготовленияРоссия
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Количество изделий в упаковке4 шт
    • Вес упаковки7.50 кг
    • Объём упаковки0.13 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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