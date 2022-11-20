Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияРоссия
- Цветбелый, серый
Стул Cassiopeia, светло-коричневый, ткань/ белый каркас
Стул Cassiopeia, темно-коричневый, ткань/ белый каркас
Стул Chic, серый, серая сталь/ черный каркас
Стул Chic, графитовый меланж, антрацит/ черный каркас
Стул Chic, бежево-серый, коричневый антрацит/ черный каркас
Стул Chic, темно-синий меланж, синяя сталь/ черный каркас
Стул Chic Bluvel, светло-серый / белый каркас
Стул Chic Bluvel, светло-серый/ черный каркас
Стул Chic Bluvel, светло-серый, галечный/ белый каркас
Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас