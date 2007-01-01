Характеристики товара
Описание
Стул BRANDY-X СЕРЫЙ / белый каркас
Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M.
Каркас стула - цельнометаллический, черного цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет