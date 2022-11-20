Характеристики товара
Описание
В коробке 4 шт
Вес 14,98 кг
Объем 0,263 м3
Основные характеристики
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
В коробке 4 шт
Вес 14,98 кг
Объем 0,263 м3
Стул Борно
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Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
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Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
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