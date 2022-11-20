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Стул обеденный Фаулер, белый

8 оценок
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Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой

Характеристики товара

Описание

В коробке 4 шт

Вес 14,98 кг

Объем 0,263 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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